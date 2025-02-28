Carsen Edwards 29 attı ama yetmedi

THY EuroLeague'in 27. haftasında Paris Basketball ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Paris, 93-88'lik skorla kazandı.



Paris'te TJ Shorts 27 sayı, Maodo Lo 14 sayı, Daulton Hommes'un 12'şer sayısı galibiyette etkili rol oynadı.



Bayern Münih'te Carsen Edwards 29 sayı, Andreas Obst ise 20 sayı ile mücadele etti.



Paris, 16. galibiyetini elde ederken Bayern ise 11. yenilgisini aldı.



Paris, bir sonraki maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Bayern Münih ise Kızılyıldız'ı ağırlayacak.



