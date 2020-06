Caron Butler, Kobe ile son konuşmasını paylaştı...

Eski NBA oyuncusu Caron Butler, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile son konuşmasını paylaştı.



Butler ve Kobe, Lakers'ta bir sezon boyunca birlikte oynamasına rağmen, hızla bir arkadaşlık kurmuşlardı.



Bleacher Report ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Butler, Bryant ile son anısını şöyle paylaştı:



"Kazasından 2 hafta önceki son konuşmamızı asla unutmayacağım. Emeklilik sonrası yaptıklarımız ve ailelerimiz hakkında konuşmuştuk. Kobe beni her zaman en iyi halime dönüşmeye zorlamıştır. Paylaşamadığım haberler almıştım ve 'şimdi ne var' der gibiydi. Kendisi hayatım için muazzam bir değerdi ve hedef ve misyonum hakkında düşünmemi sağlamıştı. Onu çok özlüyorum."



Dahası, Butler, Bryant'ın 14 sezon boyunca NBA'de savunması en zorlu oyuncu olduğunu da söyledi:



"İstediği yerde istediği gibi hareket edebilecek bir adamdı. Seni dar bir alana sıkıştırır ve sayısını bulurdu. Her yerden skor üretebiliyordu, sola gidebiliyordu, topla güzel hareketleri vardı, her şeyi yapabiliyordu. T-Mac'in (Tracy McGrady) de etkileyici bir hücum repertuarı vardı. Onu da savunmanın hiçbir yolu yoktu."



Butler'ın Kobe'ye muazzam bir saygısı vardı ve aynı şekilde, Bryant'ın da Butler'a karşı saygısı çok büyüktü. Los Angeles News Group'a vermiş olduğu bir röportajda Bryant, Butler'ın en sevdiği takım arkadaşlarından biri olduğunu söylemişti. Butler, Lakers'a süperstar Shaquille O'Neal'ı Miami Heat'e gönderen bir anlaşmanın bir parçası olarak, 2004 yılında Lakers'a katılmış, ancak bir sezon geçirdikten sonra ayrılmıştı.