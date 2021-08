Carmelo, Phil Jackson ile arasındaki kötü ilişkiye değindi

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, her ikisi de New York Knicks bünyesindeyken eski başkan Phil Jackson ile ilişkisinin ne kadar kötü olduğunu açıkladı.



Jackson'ın Madison Square Garden'daki zamanı çalkantılı bir şekilde geçmişti ve Anthony ile olan zayıf ilişkisi bunun ana nedenlerinden biriydi.



Zamanında takımın başarısızlıklarından ötürü sık sık Carmelo'yu suçlamış olan Phil, eski yıldızı en sonunda ekipten takas eden kişi olmuştu.



"All The Smoke" podcast'inde Anthony, Knicks'teki işlerin gidişatı konusunda halen Jackson'ı suçladığını söyledi:



"Phil geldiğinde, benimle yönetimin, çalışanların hatta oyuncuların arasındaki iletişim hattını resmen kesmişti. Bu oyunun oynandığını anladığım an, 'yeter' demiştim."



Anthony'ye daha sonra, Jackson'la arasındaki durumla ilgili bir sonuca varmak için bir görüşme yapıp yapmadığı sorulduğunda, böyle bir şey yapmakla ilgilenmediğini açıkladı:



"Hayır. Yani kafamda bir şeyleri bitirmeme ihtiyaç yok. Zamanında ona karşı dik durmuştum zaten. Olan oldu. Benim hakkımda ne düşünüyorsan düşün. Ne söylüyorsan söyle. Karşıma otursan, aynı şekilde konuşamayacağını biliyorum. 'Öyle demek istemedim' falan dersin. Bunun için gerçekten zaman ayıramam. Bu noktada artık gerek yok."