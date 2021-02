Carmelo: "Knicks'ten önce, Utah veya Lakers'a takas olabilirdim"

Portland Trail Blazers'ın vetaran oyuncusu Carmelo Anthony, New York Knicks'e gitmeden önce neredeyse Utah Jazz veya Los Angeles Lakers'a takas edildiğini söyledi.



Carmelo'nun Knicks ile takas edilmesinin üzerinden 10 yıl geçti ve ESPN'den Adrian Wojnarowski ile The Woj Pod'da bu takas hakkında konuşan Melo, yalnızca o sezon Nuggets için asla oynamaması gerektiğini değil, aynı zamanda ya Lakers'ta Kobe Bryant'a veya Jazz'da Deron Williams'a katılmaya yakın olduğunu da itiraf etti:



"NBA'deki yedinci sezonumda, yeniden yapılanan bir takımın parçası olmak istemiyordum. O yüzden takıma (Denver) 'Siz bunu yapmak istiyorsanız, güzel, fakat bu konuyu çözelim.' demiştim. Temmuz ayında yaptığımız sohbet bunun üzerindeydi.



Sezonun başına geldiğimizde ise Denver'a geri dönmüştüm, ama öyle olmaması gerekiyordu. Medya gününden önce Denver'a adım bile atmamam gerekiyordu. Medya gününde de 'Buradayım, oynamaya geldim' falan demiştim.



Sonra All-Star hafta sonunda da herkes benim için 'Nereye gidecek?' demeye başlamıştı ve sanırım Denver çok fazla baskı altında hissettiği için, beni Utah'a göndermek istemişti. Utah'la, Derrick Favors ve başka birinin bulunduğu bir anlaşmayı konuşmuşlardı.



Lakers ile de bir anlaşma vardı, sanırım Lamar Odom ve Andrew Bynum ya da onun gibi biri de dahildi. Sonra bir anda New York devreye girdi ve onlarla masaya oturduk. Gece 3'te yaptığımız o ünlü toplantıyı yaptık. O noktada artık bir karara varmak zorundaydık."