Carmelo: "Knicks'e, 'Haliburton'ı draft edin' demiştim!"

New York Knicks'in eski süperstarı Carmelo Anthony, geçmişte Knicks'i şu anki Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ı draft etmeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Carmelo: 'Knicks'e, 'Haliburton'ı draft edin' demiştim!'
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08 Aralık 2023 11:18
Son güncelleme 08 Aralık 2023 11:38
New York Knicks'in eski süperstarı Carmelo Anthony, geçmişte Knicks'i şu anki Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ı draft etmeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Haliburton'ın özel olduğunu önceden gördüğünü söyleyen Anthony, Knicks'i kendisini 2020 NBA Draftı'nda seçtirmeye çalıştığını itiraf etti:

"Haliburton her zaman beğendiğim biriydi. Yıllar önce Knicks'in onu seçmesi için uğraşmıştım, 'Onu draft edin!' demiştim.

Üstelik o dönemde Knicks'te değildim bile ama yine de 'Onu draft etseniz iyi olur' dediğimi hatırlıyorum. Gerçekten iyi bir oyuncu."

Knicks, Haliburton yerine 2020 NBA Draftı'nda 8. sıradan Obi Toppin'i seçmiş, şimdiki Pacers yıldızı ise 12. sırada Sacramento Kings tarafından seçilmişti.

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