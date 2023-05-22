Carmelo Anthony emekli oldu!

NBA'in eski süperstarlarından Carmelo Anthony, Instagram hesabında basketbolu bıraktığını ve emekliye ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Carmelo Anthony emekli oldu!
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22 Mayıs 2023 16:50
NBA'in eski süperstarlarından Carmelo Anthony, Instagram hesabında basketbolu bıraktığını ve emekliye ayrıldığını duyurdu.

2003 NBA Draftı'nda 3. sırada seçilmiş olan ve NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu arasında yer alan Anthony, 10 kez All-Star ve 6 kez All-NBA seçildiği kariyerinde ayrıca 28,289 sayı ile NBA tarihinin en skorer oyuncuları arasında 9. sırada yer alıyor.

Melo, emekliliğini babasının izinden gitmek isteyen basketbolcu oğlu Kiyan'ın yer aldığı bir video ile duyurdu.

Carmelo'nun videosu ile paylaştığı açıklama, "Teşekkürler, #STAYME7O" şeklinde oldu.

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