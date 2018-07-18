Carmelo: "Altıncı adam rolünü hazır olunca kabul edeceğim"

Carmelo Anthony, altıncı adam rolünü ne zaman kabul edeceğini "sadece kendisinin bildiğini" söyledi.
34 yaşındaki oyuncu, 15. sezonu sonrası halen ortaya koyabileceği çok şey olduğunu hissediyor.
Geçtiğimiz ay, Carmelo Instagram hesabında bir bardak kırmızı şarap yudumlarken, kendisinin bir fotoğrafını yayınlamıştı ve açıklamada şu ifadeler yazıyordu: "Daha da incindim çünkü birçok insan sadece son altı ayı değerlendiriyor. Olmaya başladığınız şey bu oluyor. Hikayeniz bu oluyor. NBA'de yapmış olduğum her şey içinde - galibiyetler, atılan sayılar, her ne olursa olsun - bir yılın altı ayı, 15 yıldır başardıklarınızı gölgede bırakıyor gibi gözüküyor. Bu acı verici kısım."
Thunder'ın fırtınalı sezonundan ön plana çıkan anlardan biri, Anthony'nin benchten gelmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda gülmesiydi. Bazıları için, bu Melo'nun bencilliğinin son kanıtıydı.
Fakat Melo'nun bu durumla ilgili bir mesajı var: "Bu basketbol oyununun nasıl oynandığını biliyorum. Uzun zamandır oynuyorum. Bu rolü almaya hazır olduğumu hissettiğimde, o rolü üstleneceğim. Bunun için en uygun zamanı ben biliyorum. Bütün yeteneklerimi ve neler yapabileceğimi hala bildiğim bir durumda böyle bir şey yapmam. Ve günün sonunda, gerçekten önem taşıyan insanlar yeteneklerimi ve hala neler yapabileceğimi biliyorlar. Medyaya ve tartışmalara katılmaya başlıyorsunuz, her zaman bir çeşit karşılıklı konuşmalar olacak."