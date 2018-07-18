Carmelo: "Altıncı adam rolünü hazır olunca kabul edeceğim"

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Carmelo Anthony, altıncı adam rolünü ne zaman kabul edeceğini "sadece kendisinin bildiğini" söyledi.34 yaşındaki oyuncu, 15. sezonu sonrası halen ortaya koyabileceği çok şey olduğunu hissediyor.Geçtiğimiz ay, Carmelo Instagram hesabında bir bardak kırmızı şarap yudumlarken, kendisinin bir fotoğrafını yayınlamıştı ve açıklamada şu ifadeler yazıyordu:Thunder'ın fırtınalı sezonundan ön plana çıkan anlardan biri, Anthony'nin benchten gelmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda gülmesiydi. Bazıları için, bu Melo'nun bencilliğinin son kanıtıydı.Fakat Melo'nun bu durumla ilgili bir mesajı var: