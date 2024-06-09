Acun Ilıcalı: "Ben ormanda büyüdüm, bunlar bana 'vız' gelir"

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, seçimin yapıldığı Ülker Stadyumu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı: 'Ben ormanda büyüdüm, bunlar bana 'vız' gelir'
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09 Haziran 2024 18:08
Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, seçimin yapıldığı Ülker Stadyumu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Diğer başkan adayı Aziz Yıldırım cephesinin kendisi hakkındaki ithamlarına Ekol TV'ye yaptığı açıklamalarda yanıt veren Ilıcalı, "Sistem şu; Acun'un bir sene önceki röportajını alıp dün söylemiş gibi yapmak, Acun'un 'Kulüplerin sahibi olmalı ama büyük kulüpler hariç' sözünde 'büyük kulüpler' kısmını atmak, Acun'un 30 yıl önce çektirdiği fotoğrafı atmak, videoyu aramak... Çamur at kampanyasına hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

"BEN ORMANDA BÜYÜMÜŞÜM"

Kendisinin bunun gibi ithamlarla sarsılmayacağını ifade eden Ilıcalı, "Bunlar çok normal, dünyada iyi insanlar da olacak kötü insanlar da olacak. Bu kötü niyetli insanlarla boğuşmaya ben çocukluğumdan beri alışığım. Ben ormanda büyümüşüm, o yüzden bunlar bana 'vız' geliyor." sözlerin sarf etti.

 
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