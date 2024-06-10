Marco Reus, Beşiktaş'tan süre istedi

Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Marco Reus düşünmek için süre istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marco Reus, Beşiktaş'tan süre istedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2024 08:32
Son güncelleme 10 Haziran 2024 09:31
Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Borussia Dortmund'tan ayrılan Marco Reus, geleceğine henüz karar vermedi.

SÜRE İSTEDİ

Beşiktaş'ın aylardır transferi için uğraş verdiği Alman yıldızın, Siyah-Beyazlılar'da süre talep ettiği öğrenildi.

Trabzonspor'un da istediği Reus'un adı, MLS ekiplerinden LA Galaxy'le de geçiyor. 35 yaşındaki oyuncunun, ailesiyle görüştükten sonra kararını netleştireceği öğrenildi.

42 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery