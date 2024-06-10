Marco Reus, Beşiktaş'tan süre istedi

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Borussia Dortmund'tan ayrılan Marco Reus, geleceğine henüz karar vermedi.
SÜRE İSTEDİ
Beşiktaş'ın aylardır transferi için uğraş verdiği Alman yıldızın, Siyah-Beyazlılar'da süre talep ettiği öğrenildi.
Trabzonspor'un da istediği Reus'un adı, MLS ekiplerinden LA Galaxy'le de geçiyor. 35 yaşındaki oyuncunun, ailesiyle görüştükten sonra kararını netleştireceği öğrenildi.
42 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
SÜRE İSTEDİ
Beşiktaş'ın aylardır transferi için uğraş verdiği Alman yıldızın, Siyah-Beyazlılar'da süre talep ettiği öğrenildi.
Trabzonspor'un da istediği Reus'un adı, MLS ekiplerinden LA Galaxy'le de geçiyor. 35 yaşındaki oyuncunun, ailesiyle görüştükten sonra kararını netleştireceği öğrenildi.
42 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU