Carlo Ancelotti'den transfer yanıtı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ara transfer dönemi için önlerinde hala bir ay olduğunu ve maçlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Carlo Ancelotti'den transfer yanıtı
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30 Kasım 2024 16:36
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Getafe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, ocak ayındaki ara transfer dönemi için gelen soruya, "Bunu düşünmek zaman kaybı. Hala bir ayımız var. Şu anda maçlara odaklanmamız gerekiyor." diye cevap verdi.

Ancelotti, transfer sorusuyla birlikte yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak kalan David Alaba'nın da yakın zamanda geri döneceğini söyledi.

Real Madrid, La Liga'nın 15. haftasında 1 Aralık pazar günü sahasında Getafe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 18.15'te başlayacak.

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