Cansu Özbay: 'VakıfBank'ın gerçekten farklı bir ruhu var'

VakıfBank forması giyen Cansu Özbay, Fenerbahçe maçı sonrası şampiyonluk için konuştu.



Cansu Özbay, bu sezonun kendisi için zor başladığını anlatarak, "Tam iyileştim derken yeniden sakatlandım. Sonra karın kasımda bir sakatlık oldu. İçimdeki voleybol aşkı beni durduramadı. Ekibe ve beni iyileştirenlere teşekkür ediyorum. Bu MVP ödülünü onlar için alıyorum. Bu performansımı onlara borçluyum." şeklinde konuştu.



Uzun zamandır kupaya hasret kaldıklarını vurgulayan Cansu, "2 yıldır ligde şampiyon olamıyorduk. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe de çok iyi bir takım. Ne kadar önde olursanız olun rahatlamamanız gerekiyor. Vazgeçmeyen ve kazanan biz olduk. VakıfBank'ın gerçekten farklı bir ruhu var. Bunu tekrar sahaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.



Cansu, CEV Şampiyonlar Ligi'nin zor geçeceğini dile getirerek, "Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşacağız. İnanılmaz bir takım. En az Fenerbahçe kadar güçlüler. 1-2 gün dinlenip onlara odaklanmamız lazım. Burada kazandığımız şampiyonluk, bize orada motivasyon sağlayacaktır. Umarım orada da ülkemizi gururlandırırız." ifadelerini kullandı.



