CANLI | Zeynep Sönmez - Ekaterina Aleksandrova

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tarihi başarılara imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. tur mücadelesinde Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova'yla karşılaşıyor.
CANLI (1. SET)
ZEYNEP SÖNMEZ: 2
EKATERİNA ALEKSANDROVA: 3
Bu karşılaşmayı kazanan tenisçi, 4. turda Belinda Bencic (İsviçre)-Elisabetta Cocciaretto (İtalya) eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.
TUTTUR'DA ZEYNEP SÖNMEZ'İ CANLI İZLE, CANLI OYNA!
CANLI (1. SET)
ZEYNEP SÖNMEZ: 2
EKATERİNA ALEKSANDROVA: 3
Bu karşılaşmayı kazanan tenisçi, 4. turda Belinda Bencic (İsviçre)-Elisabetta Cocciaretto (İtalya) eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.
TUTTUR'DA ZEYNEP SÖNMEZ'İ CANLI İZLE, CANLI OYNA!