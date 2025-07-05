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CANLI | Zeynep Sönmez - Ekaterina Aleksandrova

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 3. turda Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova ile karşılaşıyor..

calendar 05 Temmuz 2025 17:24 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 17:40
CANLI | Zeynep Sönmez - Ekaterina Aleksandrova
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tarihi başarılara imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. tur mücadelesinde Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova'yla karşılaşıyor.
CANLI (1. SET)

ZEYNEP SÖNMEZ: 2

EKATERİNA ALEKSANDROVA: 3

Bu karşılaşmayı kazanan tenisçi, 4. turda Belinda Bencic (İsviçre)-Elisabetta Cocciaretto (İtalya) eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.

TUTTUR'DA ZEYNEP SÖNMEZ'İ CANLI İZLE, CANLI OYNA!

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