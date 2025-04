CANLI | Vitor Melo Pereira konuşuyor

TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunuyor."Türkiye'deki hakemleri ve futbolu geliştirmek için programlar hazırlamak için buraya geldim. Eylül'den beri buradayım. Sonunda ben de ayrılacağım ama şu an çalışıyorum. İlk iki aylık dönemde ülkenin teşhisini yaptık, hakemliğin resmini çektik ve ilk olarak hakemlik organizasyonunu anlamaya çalıştık. Aynı zamanda güçlü noktaları da anlamaya çalıştık. Ardından ana planı geliştirdik. Bu belge oluşturuldu ve TFF Başkanı'na sunuldu. Yönetim kurulu onayladı ve adım adım diğer programları da tanımlamaya çalışıyoruz.""Türkiye'nin hakemlik ve tüm konularda diğer ülkelerden farklı olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi, profesyonel ve yetenekli insanlarınız var. Düşük seviyeli insanlar bizde de var. Futbolcular için de bu böyle. Dünya genelinde çok yetenekli hakemler gördüm. Ümit veren hakemleriniz var, tecrübeli isimleriniz var.""Türk hakemleri yeteneksiz değil! Genel olarak hakemlik seviyesi iyi bir noktada. Ancak ligde rekabet çok güçlü, hakem olmak kolay değil. İyi oyuncular, iyi teknik adamlar var. Taraftarlar da çok sıcak kanlı. O yüzden Türkiye'de hakemlik kolay değil. Hakem olarak iyi performans göstermeniz lazım. Bunun için iyi çalışmalısınız. Her hakem en iyi noktaya gelsin diye uğraşıyoruz. Sıkı çalışıyoruz ve her maçı takip ediyoruz. TFF'de çok iyi personeller var. Online olarak haftalık toplantılar yapıyoruz ve talimatlar veriyoruz. Maçları analiz ediyoruz. Çok yoğun şekilde VAR sistemi ile de çalışıyoruz. VAR'ın sistemi 8 yıl, futbolun geçmişi 100 yıl. Bu sistemden en iyi katkıyı almak için uğraşıyoruz. UEFA'dan fitness konusunda çok deneyimli bir isim yardımcı oluyor. Ülkeye bir bütün olarak bakıyoruz, geliştirme programlarını oluşturuyoruz. En alttan, en üste kadar eğitim programımız var.""Türkiye'de komiteler çok sık değişiyor. İstikrarlı olmak gerekiyor. Hakemlerin yarısı fiziksel testte başarılı olamadı. Bu yeni bir test, bundan dolayı sonuç böyle çıkmış diye düşünüyoruz. Yine de bu geliştirmeye açık, hakemler fitness seviyelerini yükseltmeli. İyi olmadıkları için değil, daha iyi olmalılar. Eğitim anlamında da onları geliştirmeliyiz. Süper Lig ve 1. Lig hakemlerinin sonuçları iyiydi. Onlar bu testi biliyordu."