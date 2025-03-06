Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştiriliyor.
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.
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Seri başı takımlar
-Trabzonspor
-Fenerbahçe
-Konyaspor
-Beşiktaş
Seri başı olmayan takımlar
-Galatasaray
-İskenderunspor
-Göztepe
-Bodrumspor
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Seri başı takımlar
-Trabzonspor
-Fenerbahçe
-Konyaspor
-Beşiktaş
Seri başı olmayan takımlar
-Galatasaray
-İskenderunspor
-Göztepe
-Bodrumspor