Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştiriliyor.Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.Seri başı takımlar-Trabzonspor-Fenerbahçe-Konyaspor-BeşiktaşSeri başı olmayan takımlar-Galatasaray-İskenderunspor-Göztepe-Bodrumspor