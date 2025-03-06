CANLI: Türkiye Kupası'nda kura çekimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
CANLI: Türkiye Kupası'nda kura çekimi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2025 14:26
Son güncelleme 06 Mart 2025 14:28
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

Seri başı takımlar
-Trabzonspor
-Fenerbahçe
-Konyaspor
-Beşiktaş

Seri başı olmayan takımlar
-Galatasaray
-İskenderunspor
-Göztepe
-Bodrumspor

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery