CANLI: Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi

Kura çekiminde 9 ile 16. sıra arasında yer alan takımlar, seri başı olacaklar ve 17-24 arasında yer alan takımlarla karşılaşacaklar. (Örneğin 9 veya 10. sırada yer alan takımlar 23 veya 24. sırada yer alan takımla karşılaşacak. 11 veya 12. sırada yer alan takımlar ise 22 veya 21. sıradaki takımlarla karşılaşacak. Eşleşmeler bu şekilde belirlenecek.)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştiriliyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda maçlar, 11-12 Şubat ve 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.AtalantaBorussia DortmundReal MadridBayern MünihMilanPSVPSGBenficaMonacoBrestFeyenoordJuventusCelticManchester CitySportingClub BruggeAtalantaBorussia DortmundReal MadridBayern MünihMilanPSV EindhovenParis Saint-GermainBenficaMonacoBrestFeyenoordJuventusCelticManchester CitySportigClub Brugge