CANLI: Karabağ - Galatasaray

Galatasaray, özel maçta Karabağ ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Karabağ - Galatasaray
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26 Mart 2023 19:00
Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan'da Karabağ ile karşı karşıya geliyor.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda başlayan mücadelenin geliri depremzedelere aktarılacak.

CANLI SKOR:

KARABAĞ: 1 (19' Xhixha)
GALATASARAY:1 (4' Gomis)

(2. YARI OYNANIYOR)

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11'ler: 

Karabağ: Ramazanov, Medvedev, Medina, Memmedov, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica.

Galatasaray: Okan, Dubois, Kaan, Ross, Emre, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis.

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