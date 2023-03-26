Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan'da Karabağ ile karşı karşıya geliyor.
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda başlayan mücadelenin geliri depremzedelere aktarılacak.
CANLI SKOR:
KARABAĞ: 1 (19' Xhixha)
GALATASARAY:1 (4' Gomis)
(2. YARI OYNANIYOR)
CANLI SKORLAR İÇİN TIKLAYIN
11'ler:
Karabağ: Ramazanov, Medvedev, Medina, Memmedov, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica.
Galatasaray: Okan, Dubois, Kaan, Ross, Emre, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda başlayan mücadelenin geliri depremzedelere aktarılacak.
CANLI SKOR:
KARABAĞ: 1 (19' Xhixha)
GALATASARAY:1 (4' Gomis)
(2. YARI OYNANIYOR)
CANLI SKORLAR İÇİN TIKLAYIN
11'ler:
Karabağ: Ramazanov, Medvedev, Medina, Memmedov, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica.
Galatasaray: Okan, Dubois, Kaan, Ross, Emre, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ