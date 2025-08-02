02 Ağustos
Arminia Bielefeld-Fortuna Düsseldorf
0-09'
02 Ağustos
Westerlo-Zulte Waregem
3-1
02 Ağustos
Standard Liege-FCV Dender EH
1-1
02 Ağustos
Gent-RAAL La Louviere
21:45
02 Ağustos
Ried-RB Salzburg
1-151'
02 Ağustos
Winterthur-Young Boys
1-1
02 Ağustos
Servette-St. Gallen
1-4
02 Ağustos
Basel-Grasshopper
0-09'
02 Ağustos
FC Rostov-Samara
1-4
02 Ağustos
FC Krasnodar-Dinamo Moscow
0-047'
02 Ağustos
Nizhny Novgorod-Lokomotiv Moscow
0-147'
02 Ağustos
Cardiff City-Peterborough
2-1
02 Ağustos
Lech Poznan-Gornik Zabrze
0-021'
02 Ağustos
Motherwell-Rangers
1-1
03 Ağustos
Mirassol-Vasco da Gama
00:30
03 Ağustos
Fluminense-Gremio
03:00
02 Ağustos
Galatasaray-Lazio
1-030'

CANLI | Galatasaray - Lazio

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Lazio ile karşı karşıya geliyor.

calendar 02 Ağustos 2025 20:03 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI | Galatasaray - Lazio
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu son hazırlık maçında İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya geliyor.

CANLI | 1. DEVRE

GALATASARAY: 1
LAZIO: 1

10' Torreira
33' Davinson Sanchez (KK)

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İLK 11'LER



Galatasaray XI: Günay; Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Jakobs; Sane

Lazio XI: Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

Lazio maçı kadrosunda yer almayan isimler:

X Alvaro Morata
X Przemysław Frankowski
X Nicolo Zaniolo
X Carlos Cuesta
X Yusuf Demir
X Efe Akman
X Berkan Kutlu
X Mauro Icardi
X Victor Osimhen



3 İSİM YOK

Yeni transfer Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin yanı sıra transfer görüşmeleri için Fransa'ya giden Frankowski karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

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