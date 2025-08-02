Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu son hazırlık maçında İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya geliyor.
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GALATASARAY: 1
LAZIO: 1
10' Torreira
33' Davinson Sanchez (KK)
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İLK 11'LER
Galatasaray XI: Günay; Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Jakobs; Sane
Lazio XI: Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
Lazio maçı kadrosunda yer almayan isimler:
X Alvaro Morata
X Przemysław Frankowski
X Nicolo Zaniolo
X Carlos Cuesta
X Yusuf Demir
X Efe Akman
X Berkan Kutlu
X Mauro Icardi
X Victor Osimhen
3 İSİM YOK
Yeni transfer Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin yanı sıra transfer görüşmeleri için Fransa'ya giden Frankowski karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.