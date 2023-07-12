Fenerbahçe, sezonun ikinci hazırlık maçına yine Rusya'da çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ikinci maçında Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor.
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FENERBAHÇE: 0
KIZILYILDIZ: 2 | 1' Olayinka, 39' Ivanic
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Burak, İrfan Can, Batshuayi, Dzeko
Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.
CANLI SKOR - DEVRE
FENERBAHÇE: 0
KIZILYILDIZ: 2 | 1' Olayinka, 39' Ivanic
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Burak, İrfan Can, Batshuayi, Dzeko
Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.