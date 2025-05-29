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CANLI | Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Sakarya'da karşı karşıya geliyor.

calendar 29 Mayıs 2025 20:00 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 22:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Sakarya'da kozlarını paylaşıyor.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki play-off finali saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

FATİH KARAGÜMRÜK: 1 (46' Wesley)

BANDIRMASPOR: 1 (37' Hikmet)

(UZATMALAR/1.DEVRE)

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İLK 11'LER

Fatih Karagümrük XI: Bekleviç, Djilobodji, Y. E. Demir, Camacho, Moraes, Johnson, Tresor, Göktan Gürpüz, Ülvan, Çağtay Kurukalıp, A. Çankaya

Bandırmaspor XI: Akın, Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan, Remi, Hikmet, Murat Cem, Ndongala, Billal, Diony.

 


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