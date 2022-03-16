CANLI: Burak Elmas, konuşuyor

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İŞTE BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI:

"AVRUPA KUPASI ALAN TEK TAKIMIZ"

"ZOR OLANIN PEŞİNDEN GEÇİYORUZ"

"GELECEĞİ YAKMIYORUZ"

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEKİ MEKANİZMA SONA ERDİ!"

"LOBİ YAPANLAR VAR"

"KARAR BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

"GALATASARAY'A OPERASYON YAPILDI!"

"ESKİ ZİHNİYETLE DEVAM EDEMEYİZ"

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAYIM!"

"SORUNUMUZ LOBİLER VE SİSTEMLER"

"ADİL REKABET OLUŞMUYOR"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Ajansı Spor Masası'nda açıklamalarda bulunuyor. Elmas'ın açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz."Bizim kuruluş felsefemiz, Türk olmayan kulüpleri yenmek ve Galatasaray bunlardan hiçbir zaman kopmadı. Bunun sonucunda da futbolda tek Avrupa kupası alan kulübüz. Bu yetmez, bunu her branşta devam ettirmek istiyoruz. Türk futbolu dibi görmüş durumda. Cesaretli olanlar, problemleri halı altına süpürmeyenler, buradan çıkan ilk kulüpler olacaklar. Son derece cesur kararla, Galatasaray'ı maddi ve manevi kaostan çıkarmak için birçok pozitif girişim yapıyoruz.""65 Milyon € seviyesinden 55 Milyon € seviyesine geldik. 30-35 Milyon € seviyesine gelmek istiyoruz. Galatasaray'ın 95 Milyon € harcayarak başarısız olduğu sezonlar var. Doğru bütçe ile başarılar yakalamak istiyoruz. Zor olanın peşinden geçiyoruz. Geçmişte bunları yapan yöneticiler, şu anda hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyor. Biz de para harcayıp 'Bizden sonra gelen öder' diyebilirdik. Ancak bu yapı artık sürdürülemez.""Bankalara olan borcu ödemeyebilmek adına ilave nakit yaratma projelerimiz de var. Stratejimiz oldukça doğru. Uygulamada bazen arzu ettiğimiz hız olmuyor. Kişilerle aynı fikirleri paylaşmadığınızı da yolda görebilirsiniz. Gereken bütün değişimleri yapıyoruz. Popüler olma uğruna Galatasaray'ın geleceğini yakmıyoruz.""Tam tarihi hatırlamıyorum ama Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya giderek 9 hakemin maç yönetmemesi için başvuruda bulundu. Bu hakemlerin çoğu, görevden alınanlar içerisinde bunlar var. Üstüne 4 tane daha var. Bu yüzden 'Kimin listesi?' dedim. Kulüpler Birliği onayı olmadan MHK ve TFF'ye bu iş dikte edildi. Kulüpler Birliği'ndeki mekanizma o gün sona erdi. Gelecekteki TFF seçimi için bile lobi yapanlar var.""Lobiler için kulis yapanlar var. TFF Başkanı olmak için lobi yapanlar var. Bunların zararlarını Türk futbolu çekiyor.""Bu 9 hakemin, liste dışı kalması beni rahatsız ediyor. Hangi maçta, hangi takıma hata yapmışlar? Bunu incelemek lazım. Kalanlar niye kaldı, gidenler niye gitti? Bu hakemlerin gitmesini isteyenler oldu mu? Hangi maçları iyi yönetmedikleri için görevden alındılar? Bazı kulüplerin hakem atamalarında orantısız isteği olmuş mudur? Bunlar olurken, istediğiniz kadar hakem, TFF Başkanı, MHK Başkanı değiştirin. Sadece anlık kamuoyunda tepkiler azalır.""Bir takım kulüpler, bu bozuk sistemden avantaj ağlıyor. Bu bozuk sistemin düzelmesini istemiyorlar. Çalışan ve adaleti sistem istiyoruz. Bu böyle bir sistemde başarılı oluruz. Galatasaray'a sezon içerisinde ciddi bir operasyon yapıldı. Operasyon haftalarında ciddi hatalar yapan hakemler de liste dışı kaldı. Geçen gün bir liste çıkarttım. Hangi hakemin, hangi takımın maçlarını yönettiğini ve hangi takımların maçlarından sonra cezalandırıldığını istedim. Belli kulüplerin aleyhine hata yapan hakemlerin ceza aldığı ve o kulüplerin az hakemle devam ettiği ortaya çıkacak.""Bundan sonra yenilikçilerle, gelenekçilerin mücadelesi daha şiddetli şekilde devam edecek. Yeni dünya düzeninde, kurumsal devam etmeliyiz. Eski zihniyetle devam edemeyiz. 'Devlet yardım eder, kulüpleri batırmazlar' mantığıyla bu işler devam etmez.""Bize operasyon yapıldı, o zaman bunu söylerim ve suç duyurusunda bulunayım. Herkes aklansın! Bunu küme düşme hattındaki takımlar da söyleyebilir.""Trabzonspor çok ciddi bir emek harcadı. Emek hırsızlığı yapmamak lazım. Son derece başarılı gidiyorlar. Bu konuları birbiriyle karıştırmayalım. Bizim sorunumuz lobiler ve sistem sorunu.""FFP sadece kulüplerin zararını ölçme durumu değildir. Kulüplerin şişirilmemiş gelirlerle rekabet etmesidir. Bunda da sorun olduğunu düşünüyorum. Bazı kulüplerimiz, gelirleriyle kuramayacakları takımları kurdular. O zaman adil rekabet oluşmuyor."