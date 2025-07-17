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CANLI: Beşiktaş - Petrzalka

Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşıkaşıyor.

calendar 17 Temmuz 2025 09:17 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 19:31
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
CANLI: Beşiktaş - Petrzalka
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında 17 Temmuz'da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya geliyor.

Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki ERGO Arena'da oynanan müsabaka TSİ 19.30'da başladı. Karşılaşma HT Spor'dan canlı olarak yayımlanıyor.


BEŞİKTAŞ: 0

PETRZALKA: 0

(İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Talha, Necip, Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Ricardo, Salih, Emrecan Terzi, Arroyo.

 

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