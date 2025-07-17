CANLI: Beşiktaş - Petrzalka

Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında 17 Temmuz'da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya geliyor.
Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki ERGO Arena'da oynanan müsabaka TSİ 19.30'da başladı. Karşılaşma HT Spor'dan canlı olarak yayımlanıyor.
BEŞİKTAŞ: 0
PETRZALKA: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Talha, Necip, Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Ricardo, Salih, Emrecan Terzi, Arroyo.
Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki ERGO Arena'da oynanan müsabaka TSİ 19.30'da başladı. Karşılaşma HT Spor'dan canlı olarak yayımlanıyor.
BEŞİKTAŞ: 0
PETRZALKA: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Talha, Necip, Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Ricardo, Salih, Emrecan Terzi, Arroyo.