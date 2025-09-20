20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
15:00
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
14:30
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Can Uzun, Almanya'da gündem: "Sane'den çok daha iyi"

Eintracht Frankfurt formasıyla Galatasaray'a gol atan Can Uzun, Almanya'da manşetlere taşındı. Bild Gazetesi, performansıyla büyüleyen 19 yaşındaki yıldızın Almanya yerine Türk Milli Takımı'nı seçmesinin kendileri için bir mağlubiyet olduğunu ve yetkililerin hamle yapmakta çok geç kaldığını yazdı.

calendar 20 Eylül 2025 11:33 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 11:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Can Uzun, Almanya'da gündem: 'Sane'den çok daha iyi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'un, Galatasaray'ı 5-1 yenmesinin ardından Almanya'da gözler Can Uzun'a çevrildi...

Başarılı performansını şık bir golle süsleyen 19 yaşındaki oyuncu ilgi odağı oldu. Maç sonrası Alman basını, Can Uzun'un futbolundan çok Türk Milli Takımı'nı seçmesini konuştu.

Bild Gazetesi, Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler'in, evine kadar gidip ikna etmeye çalıştığı genç yıldızın Türkiye'yi tercih etmesinin üzüntüsünü yaşadığını yazdı.

"SANE'DEN ÇOK DAHA FAYDALI OLACAĞI KESİN"


Haberde, "Can, Türkiye'yi seçti. Bu Völler'in en büyük mağlubiyeti oldu. Bu futbolcu, Alman Milli Takımı'na çok yakışırdı. Can Uzun'un Almanya'ya, Galatasaray'da varlık gösteremeyen Leroy Sane'den çok daha faydalı olacağı kesin" yorumu yapıldı.

YETENEĞİ ORTADAYDI, İHMAL ETTİLER

Alman basını, Can Uzun'un yeteneklerinin uzun süredir açık şekilde ortada olmasına rağmen Almanya Futbol Federasyonu'nun çok daha önceden bu futbolcuyu milli takıma kazandırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini, ancak bunun ihmal edildiğini yazdı.

GOLDEN BOY LİSTESİNDE 4 TÜRK VAR

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birisi olan Golden Boy Web için 4 Türk futbolcu aday olarak gösterildi. Milli yıldızlarımız Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Can Uzun (Frankfurt) ve Yasin Özcan (Anderlecht) 100 kişilik listede kendisine yer buldu. Ödülü geçen sene Kenan kazanmıştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.