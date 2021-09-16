Camavinga, Real Madrid'e "makine" gibi başladı!

Real Madrid'in yeni transferi Eduardo Camavinga, yeni sayfasını oldukça hareketli açtı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Camavinga, Real Madrid'e 'makine' gibi başladı!
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16 Eylül 2021 16:21
Real Madrid'in yeni transferi Eduardo Camavinga, İspanyol devindeki kariyerine adeta "makine" gibi başladı.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk olarak La Liga'da Celta Vigo karşısında 27 dakika süre aldı ve 1 golle başlangıç yaptı.

Camavinga, ikinci maçında ise Inter karşısında 12 dakika forma giydi ve bu süreyi 1 asistle taçlandırdı.

Fransız futbolcu, Rennes'den Real Madrid'e 31 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.


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