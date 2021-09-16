Camavinga, Real Madrid'e 'makine' gibi başladı!

Real Madrid'in yeni transferi Eduardo Camavinga, İspanyol devindeki kariyerine adeta "makine" gibi başladı.



18 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk olarak La Liga'da Celta Vigo karşısında 27 dakika süre aldı ve 1 golle başlangıç yaptı.



Camavinga, ikinci maçında ise Inter karşısında 12 dakika forma giydi ve bu süreyi 1 asistle taçlandırdı.



Fransız futbolcu, Rennes'den Real Madrid'e 31 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



