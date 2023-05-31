Çalımbay: 'Üzüldüm, küme düşebilirdik'

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.



"TAKIMI TEBRİK EDİYORUM"



Müsabakanın kırmızı-beyazlı takım açısından önemine dikkati çeken Çalımbay, "Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.



Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini bozmadan oynadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Hatalarımız da oldu. Çok gergin bir şekilde oynadılar. Bu maça hazırlanırken iyi bir destek alamadık. Ne taraftardan ne de başka bir yerden destek alabildik." ifadelerini kullandı.



"BOŞ TRİBÜNLERE ÜZÜLDÜM"



Çalımbay, oyuncularının gergin olmasından dolayı istedikleri şeyleri sahaya yansıtamadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Güzel mücadele ettik. Zaman zaman çok iyi oynadık, çok güzel pozisyonlar yakaladık. Maçın son dakikası Charisis'in yakaladığı pozisyon var. İki takım da kazanmak için oynadı. Güzel bir lig maçı oldu. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugünkü maç finallerin finaliydi. Tek üzüldüğüm şey boş tribünler oldu. Bu takım hakikaten çok güzel şeyler verdi. Arkadaşlarımıza hayatında göremediği şeyleri yaşattık. Bunun hakkı bu kadar taraftar değildi. Bu maç kimsenin umurunda değildi, bana öyle geliyor. Bu maç bizim için final maçıydı. Eğer kaybetseydik çok büyük çıkmaza girecektik. Ne olacağı bellirsiz bir durum yaşanacaktı. Ona rağmen herkes çok iyi mücadele etti. Arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Bu kadar yoğunluğa rağmen her şeyi yaptık. İyi bir şekilde de ligi bitiriyoruz.



"KÜME DÜŞEBİLİRDİK"



Bir gazetecinin, "Destek almadığınızı söylerken neyi kastediyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Çalımbay, "Herkes rahat. O kadar rahatlar ki oynayacağımız bir final maçında böyle olunmaz. Taraftarın coşkulu olması ve arkamızda durması gerekiyordu. Bu maçı kaybettiğimizi düşelim. Belki de küme düşecektik. Herkes manevi olarak desteğini verirse, daha farklı olur." ifadelerini kullandı.



Gelecek sezon Sivasspor'da kalıp kalmayacağıyla ilgili soru üzerine Çalımbay, "Önümüzdeki sezon için henüz bir karar vermedim. İki gün içinde bir basın toplantısı yapacağım ve orada konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



