Caleb Ekuban'a iki talip

Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen Ekuban'ın talipleri her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve İspanyol Celta Vigo başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için Bordo-Mavililer'e ilk tekliflerini yaptı. Al Hilal 4 milyon euro, Celta Vigo ise için 5 milyon euroyu gözden çıkardı.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Trabzonspor'la 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Ekuban'ın performansı ışığında beklentinin 7 milyon euronun üzerinde olduğu kaydedildi. İki kulüple de görüşmeler devam ediyor. Bordo-Mavili Yönetim, yeni teknik direktörün raporu doğrultusunda Ekuban'la ilgili son kararını verecek. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 22 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı. Ganalı yıldız tüm kulvarlarda 33 maçta 10 gol, 11 asistlik performans sergiledi.



