Caleb Ekuban'a iki talip

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Ekuban için 4 milyon euroyu gözden çıkardı. Celta Vigo'nun teklifi 5 milyon euro. Trabzonspor ise 7 milyon euronun üzerinde gelir bekliyor.

Haber; Akşam
Caleb Ekuban'a iki talip
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02 Ağustos 2020 12:49
Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen Ekuban'ın talipleri her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve İspanyol Celta Vigo başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için Bordo-Mavililer'e ilk tekliflerini yaptı. Al Hilal 4 milyon euro, Celta Vigo ise için 5 milyon euroyu gözden çıkardı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Trabzonspor'la 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Ekuban'ın performansı ışığında beklentinin 7 milyon euronun üzerinde olduğu kaydedildi. İki kulüple de görüşmeler devam ediyor. Bordo-Mavili Yönetim, yeni teknik direktörün raporu doğrultusunda Ekuban'la ilgili son kararını verecek. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 22 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı. Ganalı yıldız tüm kulvarlarda 33 maçta 10 gol, 11 asistlik performans sergiledi.



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