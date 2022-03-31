Caleb Ekuban'ın Trabzonspor hayali

Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla dikkat çeken ve ardından İtalya'ya transfer olan Ganalı yıldız Ekuban yeniden dönmek istiyor.

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Caleb Ekuban'ın Trabzonspor hayali
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31 Mart 2022 13:11
Trabzonspor'dan sezon başında İtalya Ligi ekiplerinden Genoa takımına transfer olan Caleb Ekuban, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a haber gönderdi. Sezon başında eşinin baskısıyla takımdan ayrılan yıldız oyuncu yeniden Trabzon'a dönmek istiyor.

Bu sezon İtalyan ekibinde etkili olamayan Ekuban, 25 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asiste imza attı. 28 yaşındaki futbolcu Genoa'ya transfer olduktan sonra ismi Beşiktaş ve Konyaspor'la da anıldı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Ekuban, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 83 maçta 20 gol atarken 12 de asist yaptı. Türkiye Kupası'nda 14 maçta 4 gol, 5 de asist üretti. Ganalı yıldız Trabzonspor'a adım atar atmaz oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

Trabzonspor, Ekuban'ı 2018 yılında Leeds United'tan önce kiraladı, sonrasında ise 1 milyon Euro'ya renklerine bağladı. Karadeniz ekibi, oyuncusunu sezon başında Genao'ya 1.8 milyon Euro'ya sattı.

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