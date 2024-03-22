Çağdaş Bodrumspor ligde önemli virajda

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çağdaş Bodrumspor, bu hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanına konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Çağdaş Bodrumspor ligde önemli virajda
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22 Mart 2024 16:19
Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda son 7 hafta öncesi düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Çağdaş Bodrumspor cumartesi günü Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak.

Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de oynanacak. Ligde son 7 maçını kaybeden Bodrum ekibinin 23 haftada 7 galibiyeti var. 8 galibiyet elde eden Bahçeşehir Koleji ise düşme barajının hemen üzerinde yer alıyor.

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