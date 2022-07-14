Çağdaş Atan: 'Eksikleri kendi içimizden çözeceğiz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan ve oyuncular İlhan Parlak ile Dimitrios Kolovetsios, yeni sezon hazırlıklarının iyi yönde gittiğini söyledi.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Atan, sağlıklı bir çalışma ortamları olduğunu ve oyuncular ile iyi bir sinerji yakaladıklarını dile getirdi.
Yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini belirten Atan, "İkinci etapta hem fiziksel ve oyun odaklı hem de hazırlık maçlarıyla beraber taktik odaklı çalışmalara başladık. Bazı durumları fırsata çevirmek gerekiyor. Bizim en büyük avantajımız bütün takımın burada olup hem oyun hem de fiziksel odaklı çalışıyor olmamız. Bu bizi bir adım öteye taşıyacaktır." dedi.
Gelecek haftalarda hazırlık maçları yapacaklarını ve takımın gerçek performansını orada görme imkanı bulacaklarını anlatan Atan, "Lige zor bir fikstürle başlıyoruz. İlk 10 haftada şampiyon olmuş 5 takımla oynayacağız. Hazırlık maçları bizim için referans olacak. Bir tane fiziksel şartlardan dolayı kısa bir hazırlık maçı oynadık. Orada iyi bir oyun oynadık. İstediğimize yakın bir performans gösterdik. İki haftada oyuncularımızdan alabileceğimiz verimi aldık. Şimdi burada 3 Süper Lig seviyesinde takımla maç oynayacağız. Bir de lig maçlarından bir hafta önce hazırlık maçı oynayacağız." diye konuştu.
Yeni sezonun Kayserispor için çok önemli olduğuna dikkati çeken Atan, "Bunun farkındayız. Takım olarak kendimize güveniyoruz. Amacımız tabii ki gemiyi karaya sağ salim yanaştırmak ama bunun dışında da rekabetçi takıma bürünmek istiyoruz. Kayserispor'un bu rekabetçi tutumundan vazgeçmemesi gerekiyor. Bu sezon değişik bir sezon. Amaç ilk önce sezonu çok sağlıklı bir şekilde bitirmek." ifadelerini kullandı.
"Her mevkide iyi ve güçlü oyuncularımız var"
Her mevkide kaliteli iyi oyuncuları olduğunu kaydeden Atan, "Bu takım geçen sene kupada final oynamış ve ligde de sezonu rahat bir şekilde bitirmiş bir takım. Biz bu oyuncu grubuna inanıyoruz. Her mevkide iyi ve güçlü oyuncularımız var. Özellikle ön tarafta. Tabii ki bazı eksik bölgeler var ama bunu kendi içimizde çözmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Geçtiğimiz sezon değerlendirilemeyen 4 oyuncunun kadroya dahil olduğunu ve takıma güç kattıklarını belirten Atan, şunları söyledi:
"Ali Kerimi'nin tekrar lisansının çıkması, Ackah'ın, Uzodimma'nın Mensah'ın geri gelmesini içerimizde 4 transfer yapmış gibi düşünüyoruz. Mensah'ın tabii biraz zamana ihtiyacı var ama çok istekli, iyi çalışıyor. Ligin 4. haftasına yüzde 100 hazır olur diye düşünüyoruz. Ali Kerimi farklı pozisyonlarda oynayan iyi bir oyuncu, bunlar biraz bizim elimizi rahatlattı. Bunların arasına bir iki tane genç oyuncu katmayı düşünüyoruz. Genç oyunculardan memnunum, gelişmelerini yakından takip ediyorum. İyi cevap veren oyuncular var."
Kaptan İlhan Parlak: "Ortam müthiş, arkadaşlık çok iyi"
Takım kaptanı İlhan Parlak da çalışmaların çok verimli geçtiğini ve özellikle taktik anlamda güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Geriden oyun kurma ve top kendilerindeyken neler yapmaları gerektiğine yönelik çalıştıklarını kaydeden İlhan, "Taktik anlamda istediğimizi sahaya yansıtırsak bu sene çok farklı bir Kayserispor izleteceğimize canı gönülden inanıyorum. Ortam müthiş, arkadaşlık çok iyi. Çok güzel bir sezon başı kampı geçiriyoruz. Bunu bütün sezona yayıp çok güzel yerlerde bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios ise Çağdaş Atan ile çok profesyonel bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Atan'ın oynatmak istediği düzeni oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Kolovetsios, "Şu ana kadar hocanın oynamak istediği bu oyuna karşı çok iyi tepki verdiğimizi düşünüyorum. Bu senenin bizim için çok rekabetçi olacağına inanıyorum. Rotasyon olarak elimizdeki futbolcuların çoğunu elimizde tutuyoruz. Elinde bulundurduğu oyuncuların uzun süredir bünyesinde olması, bir takımın devamlılığı için önemli bir durum. Umuyorum ki bu sene çok başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Antrenman
Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını da sürdürdü.
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular güç ve denge çalışması yaptı.
İstasyon çalışmalarının ardından 5'er takıma ayrılan futbolcular, dar alanda minyatür kale maç oynayarak antrenmanı tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Atan, sağlıklı bir çalışma ortamları olduğunu ve oyuncular ile iyi bir sinerji yakaladıklarını dile getirdi.
Yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini belirten Atan, "İkinci etapta hem fiziksel ve oyun odaklı hem de hazırlık maçlarıyla beraber taktik odaklı çalışmalara başladık. Bazı durumları fırsata çevirmek gerekiyor. Bizim en büyük avantajımız bütün takımın burada olup hem oyun hem de fiziksel odaklı çalışıyor olmamız. Bu bizi bir adım öteye taşıyacaktır." dedi.
Gelecek haftalarda hazırlık maçları yapacaklarını ve takımın gerçek performansını orada görme imkanı bulacaklarını anlatan Atan, "Lige zor bir fikstürle başlıyoruz. İlk 10 haftada şampiyon olmuş 5 takımla oynayacağız. Hazırlık maçları bizim için referans olacak. Bir tane fiziksel şartlardan dolayı kısa bir hazırlık maçı oynadık. Orada iyi bir oyun oynadık. İstediğimize yakın bir performans gösterdik. İki haftada oyuncularımızdan alabileceğimiz verimi aldık. Şimdi burada 3 Süper Lig seviyesinde takımla maç oynayacağız. Bir de lig maçlarından bir hafta önce hazırlık maçı oynayacağız." diye konuştu.
Yeni sezonun Kayserispor için çok önemli olduğuna dikkati çeken Atan, "Bunun farkındayız. Takım olarak kendimize güveniyoruz. Amacımız tabii ki gemiyi karaya sağ salim yanaştırmak ama bunun dışında da rekabetçi takıma bürünmek istiyoruz. Kayserispor'un bu rekabetçi tutumundan vazgeçmemesi gerekiyor. Bu sezon değişik bir sezon. Amaç ilk önce sezonu çok sağlıklı bir şekilde bitirmek." ifadelerini kullandı.
"Her mevkide iyi ve güçlü oyuncularımız var"
Her mevkide kaliteli iyi oyuncuları olduğunu kaydeden Atan, "Bu takım geçen sene kupada final oynamış ve ligde de sezonu rahat bir şekilde bitirmiş bir takım. Biz bu oyuncu grubuna inanıyoruz. Her mevkide iyi ve güçlü oyuncularımız var. Özellikle ön tarafta. Tabii ki bazı eksik bölgeler var ama bunu kendi içimizde çözmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Geçtiğimiz sezon değerlendirilemeyen 4 oyuncunun kadroya dahil olduğunu ve takıma güç kattıklarını belirten Atan, şunları söyledi:
"Ali Kerimi'nin tekrar lisansının çıkması, Ackah'ın, Uzodimma'nın Mensah'ın geri gelmesini içerimizde 4 transfer yapmış gibi düşünüyoruz. Mensah'ın tabii biraz zamana ihtiyacı var ama çok istekli, iyi çalışıyor. Ligin 4. haftasına yüzde 100 hazır olur diye düşünüyoruz. Ali Kerimi farklı pozisyonlarda oynayan iyi bir oyuncu, bunlar biraz bizim elimizi rahatlattı. Bunların arasına bir iki tane genç oyuncu katmayı düşünüyoruz. Genç oyunculardan memnunum, gelişmelerini yakından takip ediyorum. İyi cevap veren oyuncular var."
Kaptan İlhan Parlak: "Ortam müthiş, arkadaşlık çok iyi"
Takım kaptanı İlhan Parlak da çalışmaların çok verimli geçtiğini ve özellikle taktik anlamda güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Geriden oyun kurma ve top kendilerindeyken neler yapmaları gerektiğine yönelik çalıştıklarını kaydeden İlhan, "Taktik anlamda istediğimizi sahaya yansıtırsak bu sene çok farklı bir Kayserispor izleteceğimize canı gönülden inanıyorum. Ortam müthiş, arkadaşlık çok iyi. Çok güzel bir sezon başı kampı geçiriyoruz. Bunu bütün sezona yayıp çok güzel yerlerde bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios ise Çağdaş Atan ile çok profesyonel bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Atan'ın oynatmak istediği düzeni oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Kolovetsios, "Şu ana kadar hocanın oynamak istediği bu oyuna karşı çok iyi tepki verdiğimizi düşünüyorum. Bu senenin bizim için çok rekabetçi olacağına inanıyorum. Rotasyon olarak elimizdeki futbolcuların çoğunu elimizde tutuyoruz. Elinde bulundurduğu oyuncuların uzun süredir bünyesinde olması, bir takımın devamlılığı için önemli bir durum. Umuyorum ki bu sene çok başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Antrenman
Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını da sürdürdü.
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular güç ve denge çalışması yaptı.
İstasyon çalışmalarının ardından 5'er takıma ayrılan futbolcular, dar alanda minyatür kale maç oynayarak antrenmanı tamamladı.
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