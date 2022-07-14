Çağdaş Atan: 'Eksikleri kendi içimizden çözeceğiz'

"Her mevkide iyi ve güçlü oyuncularımız var"

Kaptan İlhan Parlak: "Ortam müthiş, arkadaşlık çok iyi"

Antrenman

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan ve oyuncular İlhan Parlak ile Dimitrios Kolovetsios, yeni sezon hazırlıklarının iyi yönde gittiğini söyledi.Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Atan, sağlıklı bir çalışma ortamları olduğunu ve oyuncular ile iyi bir sinerji yakaladıklarını dile getirdi.Yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini belirten Atan,dedi.Gelecek haftalarda hazırlık maçları yapacaklarını ve takımın gerçek performansını orada görme imkanı bulacaklarını anlatan Atan,diye konuştu.Yeni sezonun Kayserispor için çok önemli olduğuna dikkati çeken Atan,ifadelerini kullandı.Her mevkide kaliteli iyi oyuncuları olduğunu kaydeden Atan,değerlendirmesinde bulundu.Geçtiğimiz sezon değerlendirilemeyen 4 oyuncunun kadroya dahil olduğunu ve takıma güç kattıklarını belirten Atan, şunları söyledi:Takım kaptanı İlhan Parlak da çalışmaların çok verimli geçtiğini ve özellikle taktik anlamda güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.Geriden oyun kurma ve top kendilerindeyken neler yapmaları gerektiğine yönelik çalıştıklarını kaydeden İlhan,ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılı takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios ise Çağdaş Atan ile çok profesyonel bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.Atan'ın oynatmak istediği düzeni oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Kolovetsios,değerlendirmesinde bulundu.Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını da sürdürdü.Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular güç ve denge çalışması yaptı.İstasyon çalışmalarının ardından 5'er takıma ayrılan futbolcular, dar alanda minyatür kale maç oynayarak antrenmanı tamamladı.