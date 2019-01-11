Aradığı stoperi Portekiz'de bulan G.Saray, Chaves'te oynayan Marcao'yu kadrosuna kattı. 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenen 22 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllık bir sözleşme yapıldı. Pazartesi günü İstanbul'a gelecek Brezilyalı stoper, yarım sezon için 400 bin euro, diğer yıllar için sırasıyla 700 bin, 750 bin ve 800 bin euro alacak. Marcao'nun geçen sezon Ç.Rizespor'a 300 bin euro bedelle kiralık olarak önerildiği ancak dönemin teknik direktörü İbrahim Üzülmez'nin bu oyuncuyu istemediği iddia edildi. Bu söylemler gündeme bomba gibi oturdu.Bu ilginç iddiayı tüm detaylarıyla masaya yatırdık. Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Timur Yeni, "O dönemdeki scout ekibi şu anda görev almıyor. Tüm ekip değişti. Bu iddia ile ilgili bilgimiz yok" diye konuştu. İbrahim Üzülmez ise "O dönemde çok sayıda Portekiz Ligi'nden oyuncuyu takip ediyorduk. Çok sıkı bir şekilde transfer incelemesi yapıyorduk. Marcao'yu ismen hatırlamıyorum. Menajerler çok sayıda oyuncular önermişti. Ancak dediğim gibi bu oyuncuyu hatırlamıyorum " ifadelerini kullandı.İbrahim Üzülmez'in teknik kadrosunda yer alan Ümit Şahin de, "Çaykur Rizespor'da bizim çalıştığımız dönemde bizimle birlikte görev alan Scout ekibi hocamız İbrahim Üzülmez'in önüne bu oyuncuyu kesinlikle getirmedi. Portekiz'de oynayan ve bedeli 300 bin euro olan her oyuncuyu Anadolu'da her kulüp alır. O dönem menajerler çok sayıda bize veya yönetime isim öneriyorlardı. Hepsini dikkatte almak mümkün değil" diye konuştu. 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transfermarkt verilerine göre 900 bin euroluk piyasa değeri bulunuyor.