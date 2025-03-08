Buz hokeyinde Yeni Zelanda'yı mağlup ettilk

Türkiye Milli Takımı, Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki 4. maçında Yeni Zelanda'yı 10-4 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Buz hokeyinde Yeni Zelanda'yı mağlup ettilk
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08 Mart 2025 01:08
Türkiye Milli Takımı, Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki 4. maçında Yeni Zelanda'yı 10-4 yendi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen turnuvada İsrail'i 7-5 mağlup eden, ev sahibi ülkenin takımına 8-1 ve İzlanda'ya 4-3 yenilen ay-yıldızlılar, Yeni Zelanda karşısında gruptaki 2. galibiyetini aldı.

Türkiye, gruptaki son maçında Hong Kong ile karşılaşacak.


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