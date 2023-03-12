Büyükçekmece Basketbol, evinde kazandı

Büyükçekmece Basketbol, evinde Yukatel Merkezefendi Basket'i 89-81 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyükçekmece Basketbol, evinde kazandı
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12 Mart 2023 16:52
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 89-81 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip ligde 8. galibiyetini elde ederken, Denizli temsilcisi ise 11. mağlubiyetini aldı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Fatih Güler

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Weber 16, Deshawn 4, Rivers 9, Crawford 29, Metehan Akyel 4, Sajus 19, Tayfun Erülkü 6, Can Maxim Mutaf, Yesukan Onar 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mayes 7, Harrison 20, Rogkavopoulos 19, Hamilton 11, Ayberk Olmaz, Arca Tülüoğlu 17, Gielo 5, Doğan Şenli 2

1. Periyot: 27-26

Devre: 47-37

3. Periyot: 69-66

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