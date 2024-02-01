Büyük buluşma geçerkleşti: Lewis Hamilton - Ferrari

Formula 1 ekiperinden Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'un, 2025 yılından itibaren Ferrari için yarışacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Büyük buluşma geçerkleşti: Lewis Hamilton - Ferrari
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01 Şubat 2024 22:14
Son güncelleme 01 Şubat 2024 22:22
Formula 1 hayranlarının uzun yıllardır beklediği büyük buluşma gerçekleşti: Lewis Hamilton - Ferrari.

Ferrari resmi sitesinden yaptığı açıklamada 7 kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton ile 2025 yılından itibaren çok yıllı bir sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Yakın zamanda Mercedes ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Lewis Hamilton, 2024 sezonunu Mercedes'te tamamlamasının ardından takımdan ayrılıp Ferrari'ye katılacak.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 103 yarış kazandı, 104 kez pol pozisyonda yer aldı ve an itibariyle F1 tarihinin en başarılı pilotu konumunda.
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