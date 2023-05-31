Tenis oyuncusu Coco Gauff, Miami Heat süperstarı Jimmy Butler'ın Heat henüz playofflara yükselmeden önce NBA Finalleri için kendisine bilet teklif ettiğini söyledi.



Gauff, Butler'ın kendisine başlangıçta bir normal sezon maçı için bilet teklif ettiğini ve daha sonra Heat'in NBA Finallerine yükselme potansiyeline olan güvenini göstererek kendisini playoff maçına davet ettiğini açıkladı.



Halihazırda Fransa Açık'ta mücadele eden 19 yaşındaki Gauff, Butler'ın bu güvenini kendisi için bir itici güç olarak kullandığını da belirtti:



"Heat playofflara çıkmadan önceydi, bana normal sezonun son iç saha maçını izlemem için bilet teklif etmişti. Sonra birkaç hafta sonra DM atıp playoffları izlemek için daha fazla bilet isteyip istemediğimi sormuştu. Ben de 'Burada olmayacağım' demiştim. 'Önce Madrid'de, ardından Roma'da ve sonra da Fransa'da olacağım.'



O da 'Tamam, Finallere çıktığımızda, ailenden biri bilet isterse bana haber ver' demişti. Yani daha playofflara çıkmadan önce bunu söylemişti. Hatta ilk play-in maçında Hawks'a kaybetmelerinden önceydi."



Heat, bu Perşembe gecesi start alacak NBA Finalleri serisinde Denver Nuggets ile karşılaşmaya hazırlanıyor.



