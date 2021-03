Buss: "Kobe, her spor liginin yüzü olmalı"

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, Kobe Bryant'ın neden NBA logosu olması gerektiğini açıkladı.



Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, geçtiğimiz haftalarda Kobe'yi NBA logosu yapmanın Mamba için en büyük onur olacağını öne sürmüş ve bu teklife birkaç kişi karşı çıkarken, çoğu kişi kendisini desteklemişti.



Bu destekçiler arasında, Lakers'ın sahibi Buss da en öne çıkan seslerden biri olmuştu ve yakın zamanda ESPN ile yaptığı bir röportajda, sebebini şu şekilde açıkladı:



"Bence Kobe Bryant, Olimpiyatlar dahil her spor liginin yüzü olmalı. Bana kalırsa Kobe, sporda arzu ettiğimiz her şeyi temsil eden biriydi. Sıkı çalışma, azim, özveri, irade ve Mamba zihniyeti... Sporla ilgili her şeye uygun bir simge olacağını düşünüyorum."