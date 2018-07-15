Dieumerci Mbokani için Bursaspor tüm şartlarını zorluyor.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden BŞB Erzurum'un da istediği 32 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak isteyen Yeşil-Beyazlılar bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyeceği için de transferi biran önce bitirmek istiyor.
Mbokani geçen yıl Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında 32 maçta 12 gol, 2 asistle oynadı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Süper Lig'in yeni ekiplerinden BŞB Erzurum'un da istediği 32 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak isteyen Yeşil-Beyazlılar bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyeceği için de transferi biran önce bitirmek istiyor.
Mbokani geçen yıl Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında 32 maçta 12 gol, 2 asistle oynadı.