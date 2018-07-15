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Bursaspor'un Mbokani ısrarı

Forvet transferinde düşündüğü ilk isim olan Mbokani için Bursaspor tüm şartlarını zorluyor.

Bursaspor'un Mbokani ısrarı
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15 Temmuz 2018 12:37
Dieumerci Mbokani için Bursaspor tüm şartlarını zorluyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BŞB Erzurum'un da istediği 32 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak isteyen Yeşil-Beyazlılar bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyeceği için de transferi biran önce bitirmek istiyor.

Mbokani geçen yıl Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında 32 maçta 12 gol, 2 asistle oynadı.
 
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