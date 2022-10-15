Bursaspor, Yukatel Merkezefendi'yi rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşısından, 68-56'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor, Yukatel Merkezefendi'yi rahat geçti
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15 Ekim 2022 19:06
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 68-56 yendi.
 Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik, Tolga Edis

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 12, Harrison 7, Brown, Altan Erol, Gielo 17, Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Ayberk Olmaz 3, Eyüp Can Öncü 2, Muhammed Doğan Şenli 8

Frutti Extra Bursaspor: Needham 10, Onuralp Bitim 31, Dudzinksi 6, Ahmet Duverioğlu 9, Clemmons 8, Tarık Sezgün 4, Yiğitcan Saybir, Ömer Utku Al

1. Periyot: 11-24

Devre: 27-36

3. Periyot: 43-55

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