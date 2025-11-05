Bursaspor, sahasında kaybetti

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, konuk ettiği İspanya'nın Joventut Badalona takımına 79-68 mağlup oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gatis Salins (Letonya), Andris Aunkrogers (Letonya)
Bursaspor Basketbol: Childress 14, Parsons 6, King 5, Konontsuk 13, Nnoko 9, Bora Satır 2, Berk Akın 10, Delaurier 2, Crawford 7, Yasukan Onar
Joventut Badalona: Kraag 10, Rubio 24, Allen 5, Hunt 6, Tomic 8, Drell, Hakanson 13, Vives 2, Dekker 2, Ruzic, Birgander 4, Hanga 5
1. Periyot: 16-20
Devre: 36-42
3. Periyot: 51-52
