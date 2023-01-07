Bursa derbisinde kazanan Bursaspor oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ'ı deplasmanda 83-82 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa derbisinde kazanan Bursaspor oldu
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07 Ocak 2023 18:12
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ'ı 83-82 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 3, Berk Uğurlu 14, Braimoh 7, Toure 4, Gray 21, Bora Satır, Ennis 17, Ege Demir 5, Milaknis 5, Emre Tanışan 6

Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 20, Auguste 10, Dudzinski 11, Clemmons 10, Yiğitcan Saybir 11, Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al, Ahmet Düverioğlu 8

1. Periyot: 21-20

Devre: 43-42

3. Periyot: 59-63

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