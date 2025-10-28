28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayağı Antalya'da gerçekleştirilecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı "Baja Attalos", Antalya'da yapılacak.

calendar 28 Ekim 2025 19:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayağı Antalya'da gerçekleştirilecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı "Baja Attalos", Antalya'da düzenlenecek.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, "Baja Attalos", 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Offroad ve Otomobil Spor Kulübü tarafından Kepez ilçesinde gerçekleştirilecek.

Spor Toto, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Otokar desteğinde düzenlenen organizasyon, Antalya'nın üç farklı bölgesinde zorlu etaplardan oluşuyor.

Organizasyon, 31 Ekim Cuma günü saat 14.30'da Kepez Dokumapark'ta start seremonisi ile başlayacak.

Toprak zeminde ve zorlu doğa koşullarındaki etaplarda, dayanıklılık ve hız unsurlarını bir araya getirecek olan yarışta ekipler, 3 gün boyunca 270 kilometresi özel etap 672 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Sporcular, 1 Kasım Cumartesi günü Feslikan-Moryer Yaylası arasındaki 82 kilometrelik Corendon etabı, 2 Kasım Pazar günü ise Yarbaşçandır'daki 49 kilometrelik Foton etabını ikişer kez geçecek.

Yarışma, 2 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Dokumapark'ta ödül töreniyle sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
