Burhan Eşer: 'Bolu maçını telafi edeceğiz'

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Cuma günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.



Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3-0 yenildikleri Boluspor maçının talihsiz geçen bir karşılaşma olduğunu söyledi.Ligin uzun maraton olduğunu ve bu tarz kazaların yaşanacağını ifade eden Eşer,dedi.Futbolculardan Gökdeniz Bayrakdar ise 2,5 aylık sakatlığının olduğunu ve tedavi sürecinin iyi geçtiğini belirterek,diye konuştu.Bodrum FK, 7 Kasım Cuma günü saat 17.00'de sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.