Burak Yılmaz'dan Icardi yorumu!

Burak Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.
Yılmaz, basın toplantısında Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.
Burak Yılmaz, Mauro Icardi için, "Icardi, Galatasaray efsanesi oldu zaten, çok önemli bir futbolcu. Ben Lille'deyken, o PSG'deydi. Forma şansı bulamıyordu ama girdiği maçlarda çok etkiliydi. Oyunculuğuyla alakalı söylenecek bir şey yok. Galatasaray'la kimyası tuttu. Galatasaray onu, o Galatasaray'ı çok sevdi. Bence devam etmeli. Galatasaray'da her zaman çok iyi santrforlar, kaleciler oynamıştır. Bu Galatasaray'ın kültüründen geliyor. Icardi, mutlaka kalmalı bence. Kalamazsa da, Galatasaray Icardi'den daha iyisini alır. Çünkü bu bir gelenek Galatasaray'da" sözlerini kullandı.
Yılmaz, basın toplantısında Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.
Burak Yılmaz, Mauro Icardi için, "Icardi, Galatasaray efsanesi oldu zaten, çok önemli bir futbolcu. Ben Lille'deyken, o PSG'deydi. Forma şansı bulamıyordu ama girdiği maçlarda çok etkiliydi. Oyunculuğuyla alakalı söylenecek bir şey yok. Galatasaray'la kimyası tuttu. Galatasaray onu, o Galatasaray'ı çok sevdi. Bence devam etmeli. Galatasaray'da her zaman çok iyi santrforlar, kaleciler oynamıştır. Bu Galatasaray'ın kültüründen geliyor. Icardi, mutlaka kalmalı bence. Kalamazsa da, Galatasaray Icardi'den daha iyisini alır. Çünkü bu bir gelenek Galatasaray'da" sözlerini kullandı.
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