Burak Yılmaz: 'Cesur oynadık, kazanabilirdik'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"ÖNE GEÇTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"



Skora farklı açıdan bakılabileceğini belirten Burak Yılmaz, "Nereden baktığınızla alakalı tabi. Eğer 1-0 geride olsaydık ve 1-1'i yakalasaydık çok sevinçli şekilde giderdik. Ama öne geçtiğimiz için biraz olsun üzdü" ifadelerini kullandı.

Trabzon deplasmanından puanla dönmek yürek ister.

Takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnuniyet duyduğunu söyleyen genç teknik adam,dedi.Duran toplarda çalışılmış organizasyonların sonucunu aldıklarını vurgulayan Burak Yılmaz,ifadelerini kullandı.Kendi teknik direktörlük anlayışına da değinen Burak Yılmaz,diyerek sözlerini tamamladı.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un bu haftadan itibaren karşılarında çok sert, agresif olacağını bildiklerini belirterek, "Çünkü şampiyonluk yolunda bir takımın 3 maç üst üste puan kaybetmeyeceğini kendim de biliyordum. Geçen haftayla da daha sert, daha agresif, daha kavgacı bir Trabzonspor olacağını biliyorduk." dedi.



"Buradan çıkmak için önemli çalışmalar yaptık." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:



"OYUNU TUTABİLDİĞİMİZ KADAR TUTTUK"



"Buradan defans yaparak değil, topu tutarak, oyunu domine ederek, hatta cesur oynayarak çıkabileceğimizi biliyorduk. Sahanın her yerinde yaklaşık 70-75 dakika birebir baskı yaptık. Bunun sonucunda da oyunu tutabildiğimiz kadar tuttuk. Yüzde 51 topa sahip olmuşuz. Topa sahip olmak da bugün çok önemliydi. Çünkü özellikle böyle bir santrforu olan Trabzonspor'u geride savunamazsın. O santraforu kaleden ne kadar uzak tutarsan başarılı olursun. O yüzden Onuachu ligimizin değerli oyunculardan biri. Onu o kaleden uzak tutmak için her yerde birebir baskı yaptık. Bunun sonucunda da ben muvaffak olduğumuzu görüyorum. 1-0 öndeydik 1-1 bitti. Üzüntülüyüz. Ama 1-0 geride olup 1-1'i yakalasaydık şu anda bayram ediyor olurduk. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesinde bu akşam berabere kalıp gidiyoruz. Bu bizim için sevindirici olmalı ama ayaklarımız da yere basmalı."



HAKEMLER İÇİN AÇIKLAMA



Yılmaz, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini dile getirerek, "Burada hakemlerle alakalı konuşurum, size çok şeyler söylerim ama dilimizi çok yorarız. Çünkü hiçbir şey değişmeyecek. Çok radikal kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum. Ya da hakemleri rahat bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Onlar da insan. Ama ben hiçbir zaman niyetlerinden şüphe etmedim, eğer varsa da Allah kalplerine göre versin. Ben hakem yeteneklerinde problem olduğunu düşündüm her zaman. Yabancı eğitmen mi gelir ne gelir bilmiyorum ama bunlar için de geç kalındığını düşünüyorum. Çünkü sezon başladı, 6. haftayı oynuyoruz hala hakem konuşuyoruz. 10. haftada hala hakem konuşacağız. Bunlar çok yazık şeyler. Bunlar Türk futbolcumuzu bir gram ileriye götürmeyen şeyler." değerlendirmesinde bulundu.



"BEN BUGÜN O DEPLASMANI HİSSEDEMEDİM"



Kendisinin oynadığı dönemdeki Trabzon deplasmanını bu maçta hissedemediğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesine geldiğimizi hafta başında da söyledim. Hem 2010-11 yıllarında Avni Aker'de oynarken hem ikinci gelişimde burada dolu tribünlere ısınıyorduk. Açık söyleyeyim ben bugün o deplasmanı hissedemedim. O yüzden herkes şapkasını önüne koymalı diye düşünüyorum." dedi.



