Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz flaş bir karar aldı.
37 yaşındaki tecrübeli golcü yaptığı açıklamada, Hollanda ekibinden ayrıldığını açıkladı.
Burak Yılmaz, "Seneye Fortuna'da olmayacağım. En kısa zamanda başkan ve yönetimle yaşananları anlatacağım. Sizlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Fortuna formasıyla toplamda 27 maça çıkan Burak Yılmaz 9 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.
37 yaşındaki tecrübeli golcü yaptığı açıklamada, Hollanda ekibinden ayrıldığını açıkladı.
Burak Yılmaz, "Seneye Fortuna'da olmayacağım. En kısa zamanda başkan ve yönetimle yaşananları anlatacağım. Sizlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Fortuna formasıyla toplamda 27 maça çıkan Burak Yılmaz 9 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.