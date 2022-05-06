Burak Elmas'tan sürpriz hamle: Gattuso!

Galatasaray'da yeni seçim için harekete geçen Burak Elmas, teknik direktör için de harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Gennaro Gattuso için temaslara başladığı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Burak Elmas'tan sürpriz hamle: Gattuso!
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06 Mayıs 2022 18:57
Galatasaray'da yeni seçime hazırlandığı haberleri çıkan Burak Elmas'tan teknik direktörlük için de bir hamle geldi.

Takvim'in haberine göre; Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda listede 3 yabancı teknik adam var ve bunlardan biri de Gennaro Gattuso.

TEMASLAR BAŞLADI

Galatasaray'ın sportif direktörü Pasquale Sensibile, başkan Burak Elmas'ın talimatı ile vatandaşı Gattuso ile temaslara başladı.

44 yaşındaki Gattuso, kariyerinde Milan ve Napoli'de görev aldı.

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