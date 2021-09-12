Burak Elmas'tan Gedson cevabı: "İstediklerimizi aldık"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes transferi için mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com
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Burak Elmas'tan Gedson cevabı: 'İstediklerimizi aldık'
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12 Eylül 2021 17:53
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes'in transferinin neden olmadığı yönündeki soruya yanıt vermek istemedi.

İstedikleri tüm oyuncuları aldıklarını söyleyen Elmas, "Biz istediğimiz takımı, istediğimiz oyuncularla transfer ederek kurduk. Şu anda takımda yer almayan bir oyuncu ile ilgili yorum yapmayı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus da geçtiğimiz günlerde, "Gedson Benfica'da kalmak istedi. Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor." demişti.




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