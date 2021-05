Bunları biliyor musun: Barcelona

2021 THY EuroLeague Final Four'da mücadele edecek Barcelona ile ilgili dikkat çekecek bilgileri sıralıyoruz.



* Barcelona, 15. kez Final Four'da. 1988'den bu yana gelen süreçte sadece CSKA Moskova, 19 katılım ile daha fazla katılım gösterdi.



* Barcelona, 2014'ten bu yana ilk kez Final Four'da. Kulüp tarihinin en uzun arasıydı.



* Barcelona, 3. kez EuroLeague şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Daha önce 2003 ve 2010'da şampiyonluk kazandılar.



SARUNAS JASIKEVICIUS



* Sarunas Jasikevicius, EuroLeague şampiyonluğunu hem oyuncu hem de antrenör olarak kazanan 4. isim olmaya çalışacak. Daha önce Armenak Alachachan, Lolo Sainz ve Svetislav Pesic bu başarıyı yaşamıştı.



* Koç Jasikevicius, 3 farklı takımla EuroLeeague kazanan 2 oyuncudan biriydi. Saras Maccabi, Barcelona ve Panathinaikos ile kupayı kaldırmıştı.



BARCELONA'NIN UZUNLARI



* Pau Gasol, 21 yılın ardından EuroLeague Final Four'a geri döndü. Daha uzun ara veren ikinci bir oyuncu olmamıştı.



* Gasol NBA, EuroLeague, EuroBasket, Dünya Kupası kazanan 2. oyuncu olmaya çalışacak. 4 büyük kupayı da kazanan tek bir isim vardı; Toni Kukoc!



* Nikola Mirotic, 5 kez ayın en iyi oyuncusu seçildi; Aralık 2011, Ekim 2013, Aralık 2019, Şubat 2020 ve Mart 2021.



* Roland Smit,s EuroLeague Final Four döneminde şampiyonluk yaşayan ilk Letonyalı olmaya çalışacak.



* Barcelona'nın Final Four tecrübesi olan uzun oyuncuları: Nikola Mirotic, Brandon Davies, Adam Hanga ve Victor Claver.



BARCELONA KISALARI



* Nick Calathes, hem EuroLeague hem de EuroCup kazanan 17 oyuncudan biri. 2011'de Panathinaikos ile EuroLeague, 2013'te Krasnodar ile EuroCup kazandı.



* Yabancı bir takımla EuroLeague kazanan pek az Yunan oyuncu var. Maccabi ile Nestoras Kommatos, CSKA ile Theo Papaloukas, CSKA ile Nikos Zisis, Real Madrid ile Ioannis Bourousis ve Fenerbahçe ile Kostas Sloukas.



* Calathes, tüm zamanların en çok asist yapan ikinci oyuncusu. Önünde sadece Vassilis Spanoulis var.



* Cory Higgins, 5. sezon üt üste Final Four'da. Daha uzun süren bir seriye sahip sadece 3 oyuncu var: Kyle Hines, Luigi Datome ve Nikita Kurbanov.



* Cory Higgins, üçüncü kez THY EuroLeague kazamak istiyor. 2016 ve 2019'da şampiyon olan Higgins, hem CSKA hem de Barça formalarıyla bunu yaşayan ilk oyuncu olmak istiyor.



* Kyle Kuric, 2020/21 sezonunda en çok üçlük isabeti sağlayan oyuncuydu. 111 denemede 66 isabet bulan Kyle Kuric, yüzde 59.5 isabetle oynadı.



* Adam Hanga, EuroLeague kupası kazanan ilk Macar oyuncu olmaya çalışacak.



* Alex Abrines, Barcelona ile Final Four tecrübesi olan tek aktif Barcelona oyuncusu.