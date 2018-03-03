karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.'nın 25. hafta mücadelesi, Red Bull Arena'da oynandı.RB Leipzig 29. dakikada Augustin'in attığı golle öne geçerken, Dortmund'un beraberlik sayısını 38. dakikada Reus kaydetti. Dortmund'da Ömer Toprak ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giyerken, Nuri Şahin yedek kulübesinde yer aldı ve süre bulamadı.Bu skorun ardından RB Leipzig puanını 39 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Dortmund ise 42 puanla 3. basamakta yer aldı.Bundesliga'nın 26. haftasında Dortmund evinde Frankfurt ile karşılaşacakken, RB Leipzig ise deplasmanda Stuttgart'a konuk olacak.