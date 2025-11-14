14 Kasım
Bulgaristan ile 100 yıllık futbol geçmişi!

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ile karşılaşacak. Bulgaristan ile 100 yıllık geçmişimiz dikkat çekiyor.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bulgaristan ile 100 yıllık futbol geçmişi!
Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, Bursa'da cumartesi günü oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçıyla 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Bulgaristan A milli takımlarının ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı.

A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.


Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 42 golüne, Bulgaristan 44 golle yanıt verdi.

Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık geçmişinde 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.

Türkiye, Bulgaristan ile bugüne kadar Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşma ve Sofya'da geçen ay oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesi dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.

- İlk maçı Türkiye kazındı

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'ndaki ilk randevuda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada milli takımın golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'dan geldi.

Türkiye'nin, Bulgaristan karşısında 1931 ve 1974'te 5-1'lik iki ağır yenilgisi bulunuyor.

Türk Milli Takımı, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini ise Sofya'da 11 Ekim 2025'te oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçında 6-1'lik skorla kazandı.

- Maçlar

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Tarih Yer Organizasyon Sonuç
10.04.1925 İstanbul Özel 2 - 1
17.07.1927 Sofya Özel 3 - 3
14.10.1927 İstanbul Özel 3 - 1
27.09.1931 Sofya Balkan Kupası 1 - 5
04.11.1932 İstanbul Özel 2 - 3
07.12.1958 Ankara Özel 0 - 0
27.11.1960 Sofya Özel 1 - 2
20.12.1964 İstanbul Özel 0 - 0
09.05.1965 Sofya Özel 1 - 4
09.10.1968 İstanbul Özel 0 - 2
12.04.1972 Sofya Özel 2 - 4
18.04.1973 İzmir Balkan Kupası 5 - 2
08.05.1974 Sofya Balkan Kupası 1 - 5
22.09.1976 Sofya Özel 2 - 2
16.02.1977 İstanbul Balkan Kupası 2 - 0
21.09.1977 Sofya Balkan Kupası 1 - 3
22.12.1982 İstanbul Özel 0 - 1
16.10.1984 İstanbul Özel 0 - 0
22.08.1991 Stara Zagora Özel 0 - 0
26.08.1992 Trabzon Özel 3 - 2
17.08.2005 Sofya Özel 1 - 3
29.05.2012 Salzburg Özel 2 - 0
08.06.2015 İstanbul Özel 4 - 0
11.10.2025 Sofya Dünya Kupası Eleme Grubu 6 - 1
Not: Maç sonuçlarda ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.