Bülent Korkmaz: 'Fenerbahçe maçında mücadele lazım'

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kayserispor'u 6-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Oyuncuları özgür bıraktığını söyleyen teknik adam, "Oyuncularımı kutluyorum, oynanan oyun onların eseri. İlk 20 dakikayı çıkarırsak bizim kontrolümüzde geçti. Önemli olan maçı kazanmaktı. Oyuncularım özellikle 2. yarı çok daha iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum. Hemen hemen hücum anlamında çalıştığımız tüm opsiyonları denemeye çalıştık. Ben yetenekli oyuncuları özgür bırakmaktan yanayım, onları özgür bırakınca fark yaratıyorlar." dedi.



Goller sonrasında neden sevinmediği sorulan Bülent Korkmaz, "Futbol öyle bir oyun ki bir an konsantrasyonunuz kaybolduğunda gol yiyorsunuz. Ben sevinmenin zamanının maçtan sonra olduğunu düşünüyorum. Sahada oynayan oyuncular var, sonradan giren oyuncular var, çılgın sevinmeyi onlara bırakıyorum." ifadelerini kullandı.



Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile oynayacakları maç için görüşleri sorulan antrenör, "Zor bir deplasmana gideceğiz, kendi oyunumuzu oynayacağız. İyi oyun, iyi mücadele. Güçlü, şampiyonluğa oynayan bir rakiple karşılaşacağız, o mücadeleyi göstermemiz lazım." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO