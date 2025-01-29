Buksa: "Fenerbahçe'ye karşı 2 kez oynadım, 2 gol attım"

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Midtjylland'da, Adam Buksa açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Buksa: 'Fenerbahçe'ye karşı 2 kez oynadım, 2 gol attım'
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29 Ocak 2025 16:13
Son güncelleme 29 Ocak 2025 17:20
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Midtjylland'da, Adam Buksa açıklamalarda bulundu.

Midtjylland oyuncularından Adam Buksa, çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Buksa, "Fenerbahçe'ye karşı geçen sezon oynadım. Türkiye'de iyi bir sezon geçirdim. Atmosfer olarak orada çok memnundum. Fenerbahçe'ye karşı 2 kez oynadım. 2 gol attım ve belki de yine atarım. Kadıköy atmosferi güzel. 50 bin insan karşısında oynamak çok iyi atmosfer, büyük tecrübe ama perşembe günü da iyi olacak. Aynı şekilde atmosfer olmayacak ama Danimarka atmosferini de beğeneceksiniz." diye konuştu.

Türkiye'de transferin çok konuşulduğunu aktaran Buksa, "Türkiye'de oynadığım senede çok transfer spekülasyonu oluyordu. Türkiye'de iyi bir sezon geçirmiştim ama şimdi Danimarka'da oynuyorum, bunun için çok memnunum. Şimdilik Danimarka'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Türkiye ve Danimarka liglerinde fark var. Türkiye liginde tecrübeli ve iyi oyuncular var. Burada genç yetenekler var. Danimarka ligi de çok iyi. Zorlayan iyi takımlar var." değerlendirmesinde bulundu.

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